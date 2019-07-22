Белорусские волейболистки проиграли сборной Польши в товарищеском матче

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская национальная сборная Беларуси уступила в гостях в товарищеском матче польским волейболисткам 2:3 (25:21, 18:25, 25:21, 23:25, 12:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Петра Хилько продолжают подготовку к главному старту сезона - чемпионату Европы. После тренировок в Бресте они отправились в Островец-Свентокшиский. Польская команда начала матч в экспериментальном составе, что позволило белорускам захватить инициативу и повести в счете - 9:5. Равная игра продолжилась до пятого сета, хотя белоруски имели шанс завершить встречу еще в четвертой партии при счете 23:23, но не смогли блоком остановить атаки полек. В пятом сете хозяева площадки уверенно сыграли в защите и одержали победу.

Сборная Беларуси также провела в Островце-Свентокшиском тренировочный матч с Чехией, который длился четыре партии. Каждая из команд выиграла по два сета.

"Важные матчи для нас с Польшей и Чехией. После перерыва в июле почувствовали игровой ритм. Игра с Польшей показала, что мы находимся на правильном пути в подготовке к чемпионату Европы и в августе продолжим улучшать свои игровые показатели", - отметил Петр Хилько.

С 1 по 5 августа белорусская команда сыграет в Греции, а с 6 августа продолжит тренировки в Барановичах. Заключительной проверкой сил станет турнир в Запорожье, после чего 21 августа сборная отправится в Братиславу.

На чемпионате Европы в группе D белоруски 23 августа сыграют с командой Росси, 25 августа - с соперницами из Испании, на следующий день встретятся со словачками, 28 августа проведут матч с командой Германии, а завершат групповой этап поединком со швейцарками 29 августа.

Для женской сборной Беларуси континентальный форум станет девятым. Наиболее высокого результата национальная команда добилась в 2017 году, заняв седьмое место.-0-