29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки с победы стартовали в золотой Евролиге, выиграв у команды Венгрии со счетом 3:1 (25:19,26:24, 25:16, 25:22), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруски выглядели гораздо лучше венгерок, которые смогли взять верх лишь в одной партии из четырех. Именно провалом в ней можно объяснить практически идентичные показатели в статистике двух дружин. В остальных же сетах поединок складывался примерно по одному сценарию. Подопечные Дениса Матвеева к середине партии добивались комфортного преимущества и старались сохранить его до конца.

Лидерами атак сборной Беларуси стали Анна Климец (24 очка) и Анна Давыскиба (17). Также отметим 12 очков Надежды Владыко и десять пунктов Екатерины Сокольчик. У соперниц главной завершительницей атак стала Кинга Цуч (20 очков).

В следующем матче золотой Евролиги белорусская женская сборная сыграет против дружины Хорватии (30 мая). В “Финал четырех”, который пройдет в Болгарии, выйдет лучшая команд группы С. Напомним, что помимо отечественных спортсменок, в ней играют коллективы Венгрии, Хорватии и Чехии. -0-