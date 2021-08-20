Белорусские волейболистки с поражения начали выступление в финальной части ЧЕ-2021

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки с поражения от итальянок начали выступление на чемпионате Европы - 0:3 (20:25, 18:25, 16:25 ), сообщает корреспондент БЕЛТА.Несмотря на счет по партиям, белоруски доставили своим оппоненткам немало хлопот. До середины первого сета игра шла практически на равных. Ближе к концовке отрезка матча итальянки уменьшили количество собственных ошибок и смогли обеспечить себе комфортный отрыв в счете. Команда Станислава Саликова пыталась изменить ситуацию, однако успех праздновали соперницы.Во второй трети поединка картина отчасти повторилась. Вновь ровное начало сета сменилось превосходством итальянок. Станислав Саликов пробовал улучшить положение с помощью замен, но соперниц было уже не остановить: третий сет также прошел со значительным преимуществом спортсменок из Италии.Самыми результативными волейболистками матча стали итальянки Паола Эгону - 20 очков, Елена Петрини -19 пунктов. У белорусок по шесть результативных баллов набрали Надежда Владыко и Анна Климец.Следующим оппонентом белорусок станет дружина Хорватии. Матч пройдет завтра, 21 августа. Начало встречи запланировано на 18.00 по минскому времени.-0-