Белорусские волейболистки сыграют с россиянками на старте чемпионата Европы

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аренах четырех стран сегодня начнется женский чемпионат Европы по волейболу. Сборная Беларуси в первом этапе выступит в группе D в Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свой первый поединок в словацкой столице подопечные Петра Хилько проведут с многократными чемпионками Старого Света волейболистками из России. Во второй игровой день, 25 августа, белоруски сыграют со сборной Испании, 26 августа пройдет матч со Словакией, 28 августа - игра с Германией, 29 августа белорусские волейболистки завершат первый этап турнира встречей со Швейцарией. Все матчи сборной Беларуси покажет телеканал
Составы остальных групп:
А (Анкара, Турция) - Турция, Сербия, Болгария, Франция, Финляндия, Греция;
В (Лодзь, Польша) - Польша, Италия, Бельгия, Украина, Португалия, Словения;
С (Будапешт, Венгрия) - Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Азербайджан, Румыния, Эстония.
Матчи 1/8 финала, куда попадут по четыре лучших команды из каждой группы, состоятся 1 сентября. Четвертьфиналы пройдут 4 сентября, полуфиналы - 7 сентября, медальные поединки состоятся 8 сентября. Начиная с полуфинальной стадии, все игры пройдут в Анкаре.
На прошлом континентальном первенстве, которое проходило два года назад в Азербайджане и Грузии, чемпионками стали сербки, победившие в решающем поединке сборную Нидерландов со счетом 3:1. Бронзу завоевали турчанки, переигравшие в матче за 3-е место азербайджанок.
Для женской сборной Беларуси нынешний чемпионат станет девятым в истории. Лучшим результатом белорусских волейболисток является 7-е место на ЧЕ-2017.-0-