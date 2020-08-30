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30 августа 2020, 09:10

Белорусские волейболистки уступили сверстницам из Турции в полуфинале молодежного ЧЕ

Фото из архива
Фото из архива

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки уступили сверстницам из Турции в полуфинале молодежного чемпионата Европы - 1:3 (25:21, 17:25, 22:25, 24:26). Белоруски поборются за бронзу турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После многообещающей первой партии команда Ольги Пальчевской не смогла удержать победный ритм игры, уступив в последующих трех сетах. В заключительной части белорускам удалось навязать турецким волейболисткам серьезную борьбу, но концовка оказалась за их соперницами. Самыми результативными в белорусской дружине стали Ксения Лебедкина, заработавшая 17 очков, и Дарья Савчук, совершившая 16 результативных действий. Для сравнения, лучший игрок матча турчанка Сюде Хачимустафаоглу принесла своей команде 23 пункта. Ее подруга по команде Ипар Озай Курт была точна 21 раз.

Соперницами белорусок станут представительницы Франции, которые достаточно предсказуемо уступили сербской дружине - 1:3 (25:23, 15:25, 20:25, 14:25). Матч начнется сегодня в 18.00.

В финале молодежного чемпионата Европы среди женских команд встретятся сверстницы из Турции и Сербии. Этот поединок стартует сегодня в 21.00.-0-

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