Белорусские волейболистки узнали расписание квалификационного турнира к ЧЕ-2021

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание квалификационного турнира к чемпионату Европы - 2021 по волейболу среди женских команд в группе А, которая проведет свои матчи в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФВ.

Турнир с участием спортсменок из Беларуси, Эстонии и Швейцарии состоится в столичной "Чижовка-Арене" 9-14 января.

Подопечные Дениса Матвеева в день открытия соревнований и 12 января сыграют с соперницами из Эстонии (начало матчей - 18.00). 11 и 14 января соперницами белорусок станут волейболистки Швейцарии (начало матчей - 18.00). Белоруски приступят к подготовке к турниру 21 декабря. Состав дружины станет известен позже.

Проведение отборочного турнира планировалось в Беларуси с 18 по 23 августа. Однако из-за пандемии коронавируса 13 июля руководство Европейской конфедерации волейбола приняло решение о переносе сроков проведения состязаний на январь.-0-