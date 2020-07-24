Белорусские волейболистки узнали соперниц по групповому раунду молодежного ЧЕ-2020

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки узнали своих соперниц по групповому раунду молодежного чемпионата Европы 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФВ.

Подопечные Ольги Пальчевской попали в первую группу, где их соперницами станут волейболистки из дружин Боснии и Герцеговины, Италии, Сербии, Словакии и Польши.

Во второй группе сыграют молодежные команды Хорватии, России, Турции, Германии, Болгарии и Франции.

Финальный раунд молодежного первенства Европы среди спортсменок, не достигших 19 лет, состоится в Зенице (Босния и Герцеговина) и Осиеке (Хорватия) с 22 по 30 августа. Из-за пандемии коронавируса нового типа руководство ЕКВ отменило квалификационные состязания к старту, допустив к участию в нем сборные, согласно их рейтингу.-0-