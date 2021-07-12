Белорусские волейболистки узнали соперниц по второму групповому этапу молодежного ЧМ-2021

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки узнали соперниц по второму групповому этапу молодежного чемпионата мира - 2021 (U-20), который проходит в Нидерландах и Бельгии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Напомним, что по итогам первого группового раунда молодежного чемпионата мира белоруски уступили конкуренткам из Польши (0:3) и Италии (0:3). Однако, обыграв египетскую дружину со счетом 3:2 по партиям, оказались на третьем месте в группе D.

Согласно регламенту состязаний подопечные Ольги Пальчевской оказались в квартете H, где помимо белорусок значатся команды Египта, Бельгии и Пуэрто-Рико. К сожалению своих болельщиков, сборная с островов в Карибском море снялась с состязаний из-за положительных тестов на коронавирус и автоматически заняла последнее место в турнире.

Таким образом, белоруски 14 июля сыграют со сверстницами из Египта (начало матча в 21.00 по минскому времени), а на следующий день, также в 21.00, начнется их игра с бельгийками.

В группе G, где также собраны коллективы, претендующие на 9-15-е места по итогам чемпионата, сразятся сборные Аргентины, Таиланда, Руанды и Турции.

По две лучших дружины из квартетов H и G проведут матчи за 9-12-е места, остальным предстоят игры за 13-15-ю позиции в итоговой таблице розыгрыша планетарного форума U-20.

Что касается спора за медали, то команды, занявшие на первом групповом этапе турнира в своих квартетах 1-2-е места, образовали группы E (Бразилия, Нидерланды, Россия, США) и F (Доминиканская Республика, Италия, Польша, Сербия). По две лучшие команды из данных четверок продолжат борьбу за награды, а остальным дружинам предстоит спор за 4-8-е места в утешительном турнире первенства мира среди спортсменок не старше 20 лет, которое завершится 18 июля.-0-