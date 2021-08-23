Белорусские волейболистки выиграли у Швейцарии в третьем туре группового этапа ЧЕ-2021

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки выиграли у Швейцарии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2021. Матч завершился в пользу подопечных Станислава Саликова со счетом 3:0 (25:23,25:15, 25: 15), сообщает корреспондент БЕЛТА.Белорусски с трудом выиграли стартовый сет, но обрели уверенность в своих силах и далее игра уже шла на их условиях. Особенно, стоит отметить игру в атаке Анны Климец.Во второй партии команда Станислава Саликова переигрывала швейцарок во всех компонентах волейбола, за исключением, разве что блока. Но этого для успеха альпийской дружине было мало и переломить ситуацию они не смогли, хотя и очень старались.Далее швейцарок хватило до середины решающей партии. Они разнообразили игру, задействовав атаки первым темпом. Это на какое-то время усложнило ситуацию для белорусок. Впрочем, как только диагональную соперниц Майю Шторк смог перехватить блок нашей команды, игра швейцарок фактически развалилась на эпизоды. В дальнейшем, несмотря на небольшие огрехи в обороне, команда Станислава Саликова смогла довести встречу до первой победы на чемпионате Европы.После данной виктории турнирное положение в группе С, где играют белоруски таково: Хорватия — 3 победы (9 очков, 3 матча), Италия — 3 (9,3), Венгрия — 1 (4,3), Беларусь — 1 (3,3), Швейцария — 1 (2,3), Словакия — 0 (0,3).Следующие матчи на групповой стадии континентального форума белоруски сыграют с командами Венгрии (25 августа, 19.00) и Словакии (26 августа, 18.00).-0-