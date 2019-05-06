Белорусские волейболисты начали подготовку к матчам Евролиги

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу начали подготовку к международному сезону и предстоящим матчам Евролиги в золотой группе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Волейболистки под руководством Петра Хилько проведут подготовку в спорткомплексе "Стайки". Вместе с игроками "Минчанки" Анной Калиновской, Надеждой Столяр, Екатериной Сокольчик, Еленой Федоринчик, Анастасией Шаш вызов в национальную сборную получили пасующие Алина Адаменя, выступающие за рубежом Ольга Павлюковская, Анастасия Кононович, Анна Климец, Анастасия Гарелик, Вера Костючик, Татьяна Маркевич и Юлия Минюк. Присоединится к сборной и Анна Гришкевич, планирующая продолжить карьеру в одном из итальянских клубов.

После учебно-тренировочного сбора в "Стайках" подопечные Петра Хилько переедут в "Чижовка-Арену", где после 21-22 мая запланированы два спарринга с командой Азербайджана.

Мужская национальная команда проведет первую тренировку вечером 6 мая в спорткомплексе "Раубичи". Главный тренер Виктор Бекша принял решение омолодить состав. Вместе с опытными игроками к матчам Евролиги будут готовиться пасующий Константин Тюшкевич и диагональный Артем Кудряшов (оба из "Строителя"), нападающий Республиканского училища олимпийского резерва диагональный Владислав Бабкевич. Достаточно сильной выглядит линия нападения сборной, в которую включены Андрей Радюк, Павел Куклинский, Павел Авдоченко и Вячеслав Черепович. Также к Евролиге будут готовиться Родион Мискевич, Алексей Кураш. Дмитрий Ваш, Сергей Бусел, Максим Шкредов и Вячеслав Шмат. На месте либеро сыграют опытные Станислав Заборовский и Максим Будюхин.

Матчи Евролиги в золотой группе стартуют в "Чижовка-Арене" 26 мая. Мужская сборная сыграет с Чехией, женская - с командой Азербайджана, а 29 мая во втором туре белорусские волейболисты примут мужскую и женскую сборные Финляндии.-0-