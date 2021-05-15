Белорусские волейболисты обыграли команду Венгрии в отборочном матче ЧЕ-2021

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты обыграли команду Венгрии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 со счетом 3:1 (25:23, 19:25, 25:20, 25:19), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Учитывая поражение от команды Португалии в предыдущей встрече отбора, белорусам необходимо было побеждать любой ценой. Иначе попадание в финальный раунд чемпионата Европы становилось несбыточным. Видимо, это обстоятельство сыграло с командой Виктора Бекши злую шутку. Два сета они играли достаточно скованно, с трудом преодолевая оборонительные порядки соперников.

В первой партии решающим аргументом в пользу белорусской команды стало семь очков, заработанных в атаке Родионом Мискевичем. Увы, во втором сете венгры смогли взять реванш, трижды здорово сыграв на блоке и четырежды подав на вылет.

Тем не менее перестановки в составе, которые сделал Виктор Бекша, сыграли, и в третьей партии белорусы смогли вернуть себе лидерство. Ключевым элементом, который обеспечил им успех, также стала подача.

В четвертом сете разочарованные в таком ходе поединка венгры с самого начала упустили белорусов, позволив им оторваться на пять очков. Несмотря на дальнейшие старания подопечных Роберта Коха, команда Виктора Бекши добилась столь важного успеха.

У венгров самым результативным игроком стал Кристоф Хорват - 16 пунктов. В белорусской сборной Владислав Бабкевич набрал 15 очков.

После этого матча белорусская команда набрала 10 очков в пяти встречах и продолжает претендовать на выход в финальную часть чемпионата Европы со второго места в своем квартете.-0-