Белорусские волейболисты обыграли Россию и заняли седьмое место на ЧЕ (U-17)

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты обыграли Россию со счетом 3:1 (25:18, 20:25, 25:15, 25:18) и заняли седьмое место на чемпионате Европы (U-17) в Болгарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Алексея Ковалева уверенно действовали на блоке и нападении. Наиболее результативными игроками матча против россиян стали Алексей Илькевич (12 очков), Арсений Полонский, Глеб Азаренко (по 11).

Во время чемпионата Европы белорусские волейболисты потерпели поражения от Франции (0:3), Болгарии (0:3), Турции (0:3), Италии (1:3), обыграли Финляндию (3:1), Румынию (3:0) и Россию (3:1).

В финале чемпионата Европы для игроков до 17 лет сыграют сегодня вечером волейболисты Франции и Болгарии.-0-