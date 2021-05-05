Белорусские волейболисты определились с составом на отбор к ЧЕ-2021

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты определились с составом на отбор к чемпионату Европы-2021, который пойдет в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе солигорского "Шахтера".

Мужская национальная сборная Беларуси проведет отборочные матчи первого тура чемпионата Европы в группе G 7-9 мая в Венгрии против национальных команд Португалии, Венгрии и Норвегии.

Второй тур намечен на 14-16 мая в Португалии.

Подопечные главного тренера Виктора Бекши после завершения чемпионата Беларуси готовились к евроотбору в "Чижовка-Арене". По итогам сбора был определен состав команды. Ставка была сделана на следующих волейболистов:

связующие Константин Тюшкевич, Алексей Кураш; блокирующие Илья Буров, Вадим Пронько, Максим Шкредов, Константин Панасенко; доигровщики Артем Масько, Максим Богатко, Илья Морозов, Владислав Давыскиба; диагональные Родион Мискевич, Владислав Бабкевич; либеро Петр Лазуко, Максим Будюхин.

"На чемпионате Европы слабых команд, по крайней мере в нашей группе, нет. Мало того, мы играем на выезде с Венгрией и Португалией. Норвежцев мы знаем еще по прошлому отбору, тоже достаточно ровная команда. Ну а лидер - это, конечно же, Португалия. Много игроков играют в чемпионате Франции, чемпионате Польши. И сам португальский чемпионат достаточно сильный. Я думаю, нам придется тяжело", - сказал главный тренер Виктор Бекша.

Ранее мужская сборная Беларуси трижды преодолевала отборочный раунд чемпионата и выступила в финальной стадии 2013, 2015 и 2019 годов.

Чемпионат Европы по волейболу 2021 года пройдет с 1 по 19 сентября в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии, в турнире примут участие 24 команды. На предварительном этапе команды будут разделены на четыре группы, 16 лучших пройдут в плей-офф.

Участниками финальной стадии ЧЕ-2021 уже стали Польша, Финляндия, Чехия и Эстония (как организаторы), сеянные команды - Сербия, Словения, Италия, Украина, Франция, Россия, Германия, Бельгия. Кроме того, прошли квалификацию дружины Латвии, Турции, Болгарии, Северной Македонии.-0-