Белорусские волейболисты победили Египет в квалификации Лиги наций

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу победила на старте квалификации Лиги наций соперников из Египта 3:2 (21:25, 25:16, 20:25, 26:24, 15:9), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч состоялся в столице Словении Любляне. Перед началом игры небольшое преимущество эксперты отдавали белорусам. Однако команда Виктора Бекши не смогла выставить оптимальный состав. Напряженный график выступлений в Евролиге отразился на кондициях волейболистов. Нападение белорусов было не идеальным, хотя в первых двух партиях блок нашей команды выглядел заметно лучше.

Лучшими игроками в сборной Беларуси стали нападающие Родион Мискевич (27 очков), Павел Куклинский (24), пасующий Константин Тюшкевич (10).

Второй матч на турнире в Любляне в группе В белорусская команда проведет против Кубы. Эта латиноамериканская дружина ранее входила в число лидеров мирового волейбола, но не смогла заинтересовать своих лидеров, которые выступают в ведущих итальянских клубах, и последние годы значительно сдала позиции.

В группа А за право выхода в Лигу наций играют Словения, Турция и Чили. После завершения группового этапа, команды, занявшие первое и второе места, сыграют в полуфинале. Путевку в Лигу наций на следующий сезон получит победитель турнира.-0-

Фото FIVB