Белорусские волейболисты победили Румынию на юниорском ЧЕ в Болгарии

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси победила команду Румынии со счетом 3:0 (26:24, 25:19, 25:17) на юниорском чемпионате Европы в Болгарии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФВ.

Самым результативным игроком матча стал Арсений Полонский - 15 очков, 4 эйса.

Главный тренер белорусов Алексей Ковалев отметил высокий уровень оппонентов. "Доволен победой. Концовка каждого сета была напряженной, но за счет четкого выполнения установки на игру, характера мы добились важной победы", - отметил он.

Ранее белорусские волейболисты на континентальном форуме обыграли Финляндию (3:1), уступили командам Франции (0:3) и Болгарии (0:3).

Заключительный матч группового раунда турнира сборная Беларуси проведет 18 июля против сборной Турции в 20.00. В настоящее время с двумя победами команда занимает 4-е место в группе I и продолжит борьбу на турнире за 5-8-е места.-0-