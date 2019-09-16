Белорусские волейболисты потерпели поражение от македонцев на чемпионате Европы

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу потерпела третье поражение на первом этапе чемпионата Европы в Любляне, от команды Северной Македонии со счетом 1:3 (25:22, 19:25, 27:29, 20:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу с соперниками из балканской страны подопечные Виктора Бекши начали отлично, выиграв стартовый сет со счетом 25:22. Немного заставив поволноваться в концовке белорусы добились своего. Во второй партии белорусы дали македонцам почувствовать игру. Соперники прибавили на подаче, стали рисковать в атаке и оторвавшись на комфортное расстояние в очках удержали преимущество – 25:19. Третий сет начался с преимуществом подопечных Виктора Бекши, однако в концовке благодаря игре Николы Георгиева македонцы смогли решить исход данного отрезка игры в свою пользу - 29:27. В решающей партии удача также была на стороне македонской сборной - 25:20.

В другом поединке 4-го тура предварительной группы С команда России не без борьбы переиграла финнов – 3:0. В первом туре белорусские волейболисты проиграли словенцам - 0:3, затем уступили россиянам – 1:3 и выиграли у финнов – 3:2.

17 сентября сборная Беларуси проведет последний матч первого этапа против Турции, который станет для подопечных Виктора Бекши решающим. В 1/8 финала континентального первенства попадут по четыре лучшие команды из четырех предварительных групп.

Турнирное положение группы С: 1. Россия - 12 очков (4 игры), 2. Словения - 9 (3), 3. Финляндия - 4 (4), 4. Турция - 3 (3), 5. Северная Македония - 3 (4), 6. Беларусь - 2 (4).-0-