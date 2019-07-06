Белорусские волейболисты сыграют со Словенией в полуфинале квалификации Лиги наций

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу сыграет со Словенией в полуфинале квалификации Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч состоится сегодня в Любляне и начнется на арене "Стожице" в 21.30. Команда под руководством Виктора Бекши на групповом этапе квалификации провела два матча. Победа над Египтом (3:2) и поражение от Кубы (1:3) позволили белорусам занять второе место в группе В.

Волейболисты Словении уверенно провели предварительный этап квалификации в группе А, обыграв Чили (3:0) и Турцию (3:1).

В другом полуфинале 6 июля в 18.30 сыграют Куба и Турция. Победители в финале 7 июля разыграют путевку в Лигу наций на следующий сезон, а в матче за третье место сыграют проигравшие в полуфиналах.

Сборная Беларуси получила право сыграть в квалификации Лиги наций после успешного выступления в золотой Евролиге, где команда заняла второе место.

Основным стартом сезона для национальной сборной станет чемпионат Европы - с 12 по 29 сентября. Белорусские волейболисты сыграют в группе С, матчи которой состоятся в Любляне. Соперниками подопечных Виктора Бекши станут игроки Словении (12 сентября), России (13 сентября), Финляндии (15 сентября), Северной Македонии (16 сентября) и Турции (17 сентября).

Июльский турнир в Любляне, по мнению тренерского штаба сборной, - хорошая возможность изучить условия и соперников по предстоящим в сентябре играм.-0-