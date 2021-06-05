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05 июня 2021, 21:12

Белорусские волейболисты уступили чехам в матче группового раунда золотой Евролиги

Фото из архива
Фото из архива

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты уступили чехам во втором матче второго тура группового раунда золотой Евролиги со счетом 1:3 (20:25, 22:35, 25:23, 17:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды играли на равных, однако в ключевых эпизодах в середине первого и второго сетов чехам удавалось добыть столь необходимое преимущество и далее уже старались аккуратно действовать в защите и на приеме, чтобы не дать белорусам шансов сравнять счет.

В третьем сете уже команда Виктора Бекши диктовала свои условия чехам, безуспешно пытавшимся ликвидировать дефицит в три пункта. Белорусы смогли удержать необходимую разницу в счете, однако на четвертую партию их не хватило. Чешская команда с самого начала оторвавшись на четыре пункта смогла довести сет а заодно и матч до победы.

В составе белорусов лидером атак был Максим Багатко, заработавший 16 очков. На один пункт меньше у Владислава Бабкевича, который следующий клубный сезон начнет в российской суперлиге, выступая за «Факел» из Нового Уренгоя.

Что касается чехов, то у них самым результативным игроком матча стал Михал Фингер – 20 пунктов.

После этого поражения белорусы занимают в турнирной таблице своей группы третье место, пропустив на вторую строку сборную Чехии. У обеих команд по две победы и три поражения, однако дополнительные показатели лучше у дружины Иржи Новака. Завтра белорусы сыграют с командой Португалии, которая замыкает квартет С, с одной победой в четырех встречах.

Лидируют турецкие волейболисты, добившиеся побед во всех четырех матчах со своим участием. -0-

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