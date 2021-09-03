3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты уступили итальянцам в стартовом матче чемпионата Европы. Матч завершился со счетом 0:3 (18:25, 12:25, 15:25) не в пользу команды Виктора Бекши, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала матча белорусы с излишним пиететом отнеслись к соперникам, большинство из которых выступает за лучшие европейские клубы. После того как стартовое волнение прошло, они начали показывать игру хорошего уровня. Однако для того чтобы выиграть у дружины Фердинандо Де Джорджи, этого оказалось мало. В первой партии ключом к успеху для апеннинцев стала серия подач в исполнении Джулио Пиналли, благодаря которой итальянцы ушли в отрыв на десяток пунктов, и как ни старались белорусы, догнать фаворитов уже не смогли.

Во втором сете белорусы провели две результативные атаки, но затем уступили 11 пунктов подряд на подаче Алессандро Микелетто. После этого вновь была безуспешная попытка достать итальянскую команду, которая действовала словно хорошо отлаженный механизм для добывания очков. Виктор Бекша пытался изменить ход поединка тайм-аутами и заменами, но слишком уж неравными были силы двух сборных.

Вот и в третьей партии белорусы очень быстро оказались в качестве догоняющих. Но на сей раз действовали куда более уверенно в своих силах. Среди подопечных Виктора Бекши стоит отметить Владислава Давыскибу, который невзирая на авторитеты доставлял немало хлопот команде соперников. На подаче хорош был Артем Масько. Фердинандо Де Джорджи вынужден был взять тайм-аут, который пошел на пользу его подопечным, оформившим успех в стартовом поединке.

Следующий матч на чемпионате Европы белорусы проведут 4 сентября. Соперником станет команда Чехии.-0-