Белорусские волейболисты уступили Кубе в квалификации Лиги наций

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси проиграла волейболистам Кубы со счетом 1:3 (20:25, 25:21, 21:25, 20:25) в квалификации Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В турнире в Любляне, где проходят матчи группы В, латиноамериканская дружина провела первую игру и доказала, что способна вернуться в элиту мирового волейбола. Более молодая и свежая кубинская команда благодаря мощной атаке постаралась получить преимущество, но уже к концу первого сета белорусы смогли оказать сопротивление и заработать важные очки во второй партии. Подопечные Виктора Бекши уверенно действовали на блоке, а в атаке диагональный Родион Мискевич реализовывал свои возможности.
Наиболее результативными игроками встречи стали Павел Куклинский, который из 16 очков пять заработал на блоке, и Родион Мискевич - 17 очков.
В группе А сборная Словении обыграла Чили - 3:0. Вместе со сборной Турции хозяева будут спорить за первое место.
В группе В Куба 5 июля сыграет с Египтом. Африканскую дружину белорусы победили - 3:2 и сохраняют шансы на выход в полуфинал, в случае если латиноамериканцы с необходимым счетом обыграют египтян.
Матчи 1/2 финала будут сыграны в Любляне 6 июля. Финал, где определится сборная, которая сыграет в сезоне-2020 в Лиге наций, состоится 7 июля.-0-
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