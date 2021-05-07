Белорусские волейболисты уступили Португалии в матче квалификации ЧЕ

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты уступили Португалии в матче квалификационного раунда чемпионата Европы со счетом 2:3 (25:21, 23:25, 25:23, 23:25, 10:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Виктора Бекши уверенно начали матч, превосходя соперников практически во всех компонентах игры. Однако португальцы смогли наладить игру в обороне и на приеме. Белорусы стали чаще ошибаться, и судьба встречи решилась на тай-брейке. В составе белорусов самым результативным игроком стал Родион Мискевич, набравший 19 очков. Отлично сыгравший в ряде моментов Артем Масько записал на свой счет 18 пунктов. Кроме того, 17 результативных действий совершил Владислав Давыскиба.

У победителей по 21 очку набрали Александр Феррейра и Уго Фернандо Лукас Гаспар.

В следующем поединке 8 мая сборная Беларуси, играющая в группе G, встретится с дружиной Венгрии.-0-