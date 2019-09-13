ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 14 сентября 2019
Минск Малооблачно +12°C
Версия для слабовидящих
Новости
00:30 ФОТОФАКТ: Турнир по единоборствам прошел во Дворце Спорта Спорт
13.09.19
13.09.19 23:56 Испанию накрыл сильнейший за последние сто лет ураган В мире
13.09.19 23:24 Белорусские волейболисты уступили россиянам на чемпионате Европы Спорт
13.09.19 22:54 Собчак и Богомолов связали себя узами брака Калейдоскоп
13.09.19 22:30 Под Калининградом электромобиль упал с набережной на пляж В мире
13.09.19 22:00 В Минске появилась первая умная остановка Регионы
13.09.19 21:54 Маца, "Хава-нагила" и юмор - многобразие еврейской культуры заполнит Верхний город 22 сентября Афиша
13.09.19 21:52 Минская "Юность" уступила по буллитам "Шахтеру", потерпев второе домашнее поражение подряд в чемпионате Беларуси Спорт
13.09.19 21:29 Число японцев старше 100 лет превысило 70 тыс. В мире
13.09.19 21:24 Аудитория имени первого белорусского гроссмейстера Виктора Купрейчика появилась в БГПУ Регионы
13.09.19 21:09 Цикл лекций "Белстат объяснит" продолжит встреча на тему переписи населения Общество
13.09.19 20:44 Дзюдоист Егор Трухан стал пятым на юниорском ЧЕ в Финляндии Спорт
13.09.19 20:39 Президентский оркестр сыграл в день открытых дверей в 6-м роддоме Регионы
13.09.19 20:25 Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября Калейдоскоп
13.09.19 20:24 В Дзержинском районе на М1 столкнулись четыре автомобиля Происшествия
13.09.19 20:05 Образы Минска в живописи, на фарфоре и монетах представят на выставке в городской ратуше Культура
13.09.19 19:22 "Семью года" в четвертый раз определят в Беларуси Общество
13.09.19 19:08 В России песня Queen "Богемская рапсодия" вошла в список рекомендуемой для изучения старшеклассниками музыки Калейдоскоп
13.09.19 19:02 Найдена мать, подкинувшая новорожденную дочку в больницу Гомеля Происшествия
13.09.19 18:38 Трое хоккеистов минского "Динамо" командированы в "Юность" Спорт
13.09.19 18:32 В Бобруйске следователи выясняют обстоятельства гибели найденного на обочине велосипедиста Происшествия
13.09.19 18:32 Полностью прозрачная Honda S2000 появилась на дорогах Японии Технологии
13.09.19 18:25 Зарубежные эксперты ознакомились с системой идентификации психоактивных веществ в Беларуси Общество
13.09.19 18:20 Как изменится движение транспорта в Минске в выходные Регионы
13.09.19 18:13 Защитник минского "Динамо" Олег Евенко заплатит штраф за драку в матче против "Сибири" Спорт
13.09.19 18:08 Военные Беларуси и РФ на учении "Щит Союза - 2019" отработали освобождение населенного пункта Общество
13.09.19 18:02 В Конго сошел с рельсов грузовой поезд, погибли 15 человек В мире
13.09.19 18:00 Белорусско-китайская выставка "Традиции встречаются" откроется в Нацбиблиотеке 25 сентября Культура
13.09.19 17:58 Беларусь получит оборудование стоимостью 6,5 млн евро для мониторинга качества воздуха Общество
13.09.19 17:52 Вылетевший из-под газонокосилки камень привел к аварии с участием трех автомобилей в Гродно Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
13 сентября 2019, 23:24

Белорусские волейболисты уступили россиянам на чемпионате Европы

Во время мата. Фото CEV
Во время мата. Фото CEV

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси потерпели второе поражение на предварительном этапе чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго тура группы С в Любляне подопечные Виктора Бекши уступили команде России со счетом 1:3 (25:22, 17:25, 22:25,10:25).

Впрочем, по сравнению с игрой против словенцев белорусы гораздо лучше смотрелись на блоке, приеме и подаче. Однако для победы этого оказалось недостаточно. Россияне, столкнувшись с трудностями на силовой подаче, постепенно изменили тактику, сведя многочисленные до этого ошибки к минимуму. Кроме того, белорусские волейболисты уступали соперникам при попытках организовать контригру.

В третьей партии завязалась упорная борьба, ключевым эпизодом которой стала ошибка Вячеслава Череповича при счете 22:22. Россияне вышли вперед и своего не упустили.

В завершающем сете россияне со старта обеспечили себе комфортное преимущество на подаче Виктора Полетаева, и довели матч до победы c помоўью многочисленных эйсов .

В другом поединке 2-го тура предварительной группы С команда Турции переиграла македонцев – 3:0.

15 сентября подопечные Виктора Бекши сыграют с финнами, а 16 сентября - со сборной Северной Македонии. 17 сентября белорусские волейболисты завершат первый этап турнира встречей с Турцией. Все матчи нашей сборной на континентальном первенстве показывает телеканал "Беларусь 5".

Составы остальных групп:

А (Монпелье, Франция) - Франция, Италия, Болгария, Португалия, Греция, Румыния;

В (Брюссель, Антверпен, Бельгия) - Бельгия, Сербия, Германия, Словакия, Испания, Австрия;

D (Роттердам, Амстердам, Нидерланды) - Нидерланды, Польша, Чехия, Эстония, Украина, Черногория.

Матчи 1/8 финала, куда попадут по четыре лучшие команды из каждой группы, состоятся 21 сентября. Четвертьфиналы пройдут 23-24 сентября, полуфиналы - 26-27 сентября, медальные поединки состоятся 28-29 сентября. Полуфинальные поединки пройдут в спортивно-концертном комплексе "Аккор хотелс-Арена" в Париже и на "Арене Стожице" в Любляне, матч за 3-е место и финал состоятся в Париже.

Впервые европейское первенство принимают четыре страны, а участвовуют в нем 24 национальные сборные.

Для мужской сборной Беларуси континентальный форум стал третьим в истории. В 2013 и 2015 годах команда под руководством российского специалиста Виктора Сидельникова не смогла преодолеть групповой предварительный раунд.-0-

Теги
волейбол чемпионат Европы
Новости рубрики Спорт
ФОТОФАКТ: Турнир по единоборствам прошел во Дворце Спорта
Фото из архива Минская "Юность" уступила по буллитам "Шахтеру", потерпев второе домашнее поражение подряд в чемпионате Беларуси
Фото Европейского союза дзюдо Дзюдоист Егор Трухан стал пятым на юниорском ЧЕ в Финляндии
Фото ХК "Динамо-Минск" Трое хоккеистов минского "Динамо" командированы в "Юность"
Олег Евенко (слева). Фото ХК "Динамо-Минск" Защитник минского "Динамо" Олег Евенко заплатит штраф за драку в матче против "Сибири"
Во время матча. Фото ФИБА Аргентинцы победили французов и сыграют с испанцами в финале ЧМ по баскетболу
Главное
Во время встречи Лукашенко уверен в дальнейшем развитии дружественных отношений с ОАЭ
Наследный принц Абу-Даби о визите в Беларусь: сказать просто спасибо недостаточно, чтобы выразить мои чувства
Новая редакция Налогового кодекса положительно повлияла на деловой климат в Беларуси - Тарасевич
Белинвестбанк приглашает присоединиться к экоквесту на День города
Топ-новости
ФОТОФАКТ: Минск украсили ко Дню города
Совмин уточнил, как выплачиваются вознаграждения сообщившим о фактах коррупции информаторам
Как изменится движение транспорта в Минске в выходные
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября
Экстремальную ночную экскурсию по тропе мифов проведут на фестивале в Лепельском районе
Урожай яблок в этом году составит около 155 тыс. т - Минсельхозпрод
В Минске появилась первая умная остановка
Рейтинговым агентствам в Беларуси будет запрещено оказывать консультационные услуги
Посольство Беларуси в РФ подтвердило гибель четырех белорусов в ДТП в Калмыкии
Егор Герасимов менее чем за час победил Жоао Домингеша, сравняв счет в матче Кубка Дэвиса Беларусь - Португалия
Один из выходов станции метро "Восток" закроют с 16 сентября
Лесной пожар в Хойникском районе ликвидировали с помощью авиации
Банковский процессинговый центр реализовал сервис "Безбумажный ПИН"
Верховная рада распустила ЦИК Украины
Футбольный стадион в Австрии художник превратил в лес
Афиша
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси День города Минска - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.