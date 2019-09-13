Белорусские волейболисты уступили россиянам на чемпионате Европы

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси потерпели второе поражение на предварительном этапе чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго тура группы С в Любляне подопечные Виктора Бекши уступили команде России со счетом 1:3 (25:22, 17:25, 22:25,10:25).

Впрочем, по сравнению с игрой против словенцев белорусы гораздо лучше смотрелись на блоке, приеме и подаче. Однако для победы этого оказалось недостаточно. Россияне, столкнувшись с трудностями на силовой подаче, постепенно изменили тактику, сведя многочисленные до этого ошибки к минимуму. Кроме того, белорусские волейболисты уступали соперникам при попытках организовать контригру.

В третьей партии завязалась упорная борьба, ключевым эпизодом которой стала ошибка Вячеслава Череповича при счете 22:22. Россияне вышли вперед и своего не упустили.

В завершающем сете россияне со старта обеспечили себе комфортное преимущество на подаче Виктора Полетаева, и довели матч до победы c помоўью многочисленных эйсов .

В другом поединке 2-го тура предварительной группы С команда Турции переиграла македонцев – 3:0.

15 сентября подопечные Виктора Бекши сыграют с финнами, а 16 сентября - со сборной Северной Македонии. 17 сентября белорусские волейболисты завершат первый этап турнира встречей с Турцией. Все матчи нашей сборной на континентальном первенстве показывает телеканал "Беларусь 5".

Составы остальных групп:

А (Монпелье, Франция) - Франция, Италия, Болгария, Португалия, Греция, Румыния;

В (Брюссель, Антверпен, Бельгия) - Бельгия, Сербия, Германия, Словакия, Испания, Австрия;

D (Роттердам, Амстердам, Нидерланды) - Нидерланды, Польша, Чехия, Эстония, Украина, Черногория.

Матчи 1/8 финала, куда попадут по четыре лучшие команды из каждой группы, состоятся 21 сентября. Четвертьфиналы пройдут 23-24 сентября, полуфиналы - 26-27 сентября, медальные поединки состоятся 28-29 сентября. Полуфинальные поединки пройдут в спортивно-концертном комплексе "Аккор хотелс-Арена" в Париже и на "Арене Стожице" в Любляне, матч за 3-е место и финал состоятся в Париже.

Впервые европейское первенство принимают четыре страны, а участвовуют в нем 24 национальные сборные.

Для мужской сборной Беларуси континентальный форум стал третьим в истории. В 2013 и 2015 годах команда под руководством российского специалиста Виктора Сидельникова не смогла преодолеть групповой предварительный раунд.-0-