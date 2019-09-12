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12 сентября 2019, 23:00

Белорусские волейболисты уступили сборной Словении на старте чемпионата Европы

Во время матча. Фото CEV
Во время матча. Фото CEV

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси проиграли словенцам со счетом 0:3 (17:25, 14:25, 19:25) на старте чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свой первый поединок в предварительной группе С в словенской Любляне против вице-чемпионов Европы-2015, сборной Словении белорусы начали очень здорово, и до середины первой партии ничем не уступали одним из фаворитов группы. Однако со временем у подопечных Виктора Бекши обозначились проблемы с приемом. Хорош был и словенский блок.

Во втором сете тренер белорусов старался освежить игру команды заменами, но тщетно. Преимущество словенской команды было еще более весомым - 25:14. В третьей партии белорусы попортили немало нервов одним из хозяев континентального первенства, но в итоге, конкуренты вновь оказались сильнее - 25:19.

Во второй игровой день чемпионата, 13 сентября белорусы сыграют с одними из фаворитов континентального первенства, сборной России. В ее составе выступают два воспитанника белорусского волейбола Александр Бутько и Егор Клюка. В первой встрече подопечные финского специалиста Туомаса Саммельвуо без проблем обыграли команду Турции со счетом 3:1 (25:13, 23:25, 25:17, 25:15).

Еще в одном поединке группы С финны разобрались с соперниками из Северной Македонии - 3:1 (25:23, 25:22, 23:25, 25:21). С этими сборными подопечные Виктора Бекши сыграют 15 и 16 сентября соответственно. 17 сентября белорусские волейболисты завершат первый этап турнира встречей с Турцией. Все матчи нашей сборной покажет телеканал "Беларусь 5".

Составы остальных групп:

А (Монпелье, Франция) - Франция, Италия, Болгария, Португалия, Греция, Румыния;

В (Брюссель, Антверпен, Бельгия) - Бельгия, Сербия, Германия, Словакия, Испания, Австрия;

D (Роттердам, Амстердам, Нидерланды) - Нидерланды, Польша, Чехия, Эстония, Украина, Черногория.

Матчи 1/8 финала, куда попадут по четыре лучшие команды из каждой группы, состоятся 21 сентября. Четвертьфиналы пройдут 23-24 сентября, полуфиналы - 26-27 сентября, медальные поединки состоятся 28-29 сентября. Полуфинальные поединки пройдут в спортивно-концертном комплексе "Аккор хотелс-Арена" в Париже и на "Арене Стожице" в Любляне, матч за 3-е место и финал состоятся в Париже.

Впервые европейское первенство примут четыре страны, а участвовать в нем будут 24 национальные сборные.

Для мужской сборной Беларуси континентальный форум станет третьим в истории. В 2013 и 2015 годах команда под руководством российского специалиста Виктора Сидельникова не смогла преодолеть групповой предварительный раунд.-0-

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