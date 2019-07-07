Белорусские волейболисты уступили словенцам в полуфинале квалификации Лиги наций и поспорят за 3-е место с Турцией

Во время матча. Фото FIVB

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты сыграют сегодня заключительный матч квалификации Лиги наций с Турцией, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинале подопечные главного тренера Виктора Бекши уступили в Любляне в напряженном поединке Словении - 1:3 (25:21, 25:27, 20:25, 18:25).

Белорусская команда усилиями Константина Тюшкевича и Павла Куклинского на подаче, Сергея Бусела и Андрея Радюка на блоке смогли получить преимущество в счете, но опытная словенская команда изменила ход встречи в концовке второй партии.

Во встрече не смог сыграть один из лучших снайперов турнира белорус Родион Мискевич, получивший небольшое повреждение. Наиболее результативными в прошедшем матче стали Павел Куклинский (20 очков) и Артем Кудряшов (13).

В другом полуфинале Куба в пятисетовом поединке обыграла Турцию - 3:2. В финале квалификации Лиги наций сыграют Куба - Словения (21.30), а в 18.30 на площадку арены "Стожице" выйдут волейболисты Беларуси и Турции.

Эти две команды уже встречались в финале золотой Евролиги в Таллине, где сильнее (3:0) были соперники команды Виктора Бекши.-0-

Фото FIVB