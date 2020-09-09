Белорусские волейболисты уступили соперникам из Польши на юниорском ЧЕ в Италии

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты юниорской сборной Беларуси уступили соперникам из Польши в третьем туре группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый счет встречи - 1:3 (12:25, 25:22, 13:25, 14:25) не в пользу подопечных Алексея Ковалева. Самыми результативными игроками встречи в белорусской сборной стали Арсений Полонский, заработавший 15 очков, и Глеб Азаренко, на счету которого 11 пунктов, четыре из которых он заработал на блоке, став лучшим игроком матча по этому показателю. Также отметился Владислав Новиков, который стал лучшим принимающим в составе двух команд, достигнув результата в 16% отличного приема.

Ранее белорусская команда признала превосходство сверстников из Германии (2:3) и Чехии (0:3). Таким образом, белорусы выбыли из числа претендентов на медали и продолжат участвовать в утешительном турнире за 5-8-е места. Игры данной стадии турнира пройдут 12-13 сентября в Марсиковетере.-0-