Белорусские волейболисты узнали соперников по групповому раунду молодежного ЧЕ-2020

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты узнали своих соперников по групповому раунду молодежного чемпионата Европы 2020 года. Турнир пройдет с 26 сентября по 4 октября в Чехии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

За золотые медали континентального форума среди спортсменов, не достигших 20 лет, будут спорить 12 сборных. Помимо белорусов, это дружины Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, России, Сербии, Турции, Украины, Франции и Чехии.

По итогам жеребьевки команда Сергея Троцкого попала в группу II, где сыграет против российских, немецких, турецких, украинских и нидерландских сверстников. Подробное расписание матчей стадии пула турнира будет опубликовано позднее.

Из-за пандемии коронавируса Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) приняла решение отменить второй и третий раунд квалификации на состязания. В итоге отбор был проведен по итогам рейтинга национальных команд в этой возрастной группе.

Спортсмены, функционеры и персонал по ходу турнира должны будут соблюдать строжайшие меры социального дистанцирования, чтобы соответствовать мерам по нераспространению COVID-19, предпринятым национальными властями и руководством ЕКВ.

Белорусская команда в настоящее время готовится к состязаниям на сборах в Мяделе.-0-