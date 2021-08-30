Белорусские волейболисты выиграли мемориал Платонова в Санкт-Петербурге

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская национальная команда по волейболу выиграла 16-й международный турнир "Мемориал Вячеслава Платонова", который завершился в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

Подопечные Виктора Бекши преодолели все этапы турнира без единого поражения. В финале они обыграли белгородское "Белогорье" со счетом 3:1 (25:21, 25:23, 23:25, 25:21), оформив вторую в истории состязаний викторию белорусской дружины. Ранее она становилась сильнейшей на мемориале Платонова в 2012 году.

Четыре предыдущих розыгрыша оставлял за собой петербургский "Зенит". Победителями турнира в разные годы также становились "Динамо-ЛО", японский "Тандерз", латвийский "Ласе", российские дружины "Изумруд", "Губерния", "Зенит-Казань" и "Белогорье".

Вячеслав Платонов - легендарный советский и российский тренер, под руководством которого сборная СССР с 1977 по 1985 год выиграла все турниры, в которых участвовала: Олимпийские игры 1980 года, шесть чемпионатов Европы, два чемпионата мира (1978, 1982) и три Кубка мира (1977, 1981, 1991). В 2001 году Вячеслав Платонов вместе с японским тренером Ясутакой Мацудайрой был признан лучшим волейбольным тренером XX века. В 2002 году уроженец Пушкина введен в Зал славы волейбола.-0-