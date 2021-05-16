Белорусские волейболисты выиграли у норвежцев в заключительном матче отбора на ЧЕ-2021

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты, обеспечившие себе второе место в группе G, выиграли у норвежцев в заключительном матче отбора на ЧЕ-2021 со счетом 3:0 (25:19, 25 :15, 25:10), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Таким образом, белорусские волейболисты увеличили свои шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы. Поединок проходил с преимуществом команды Виктора Бекши, которая превзошла конкурентов на приеме и эффективней атаковала. Еще одним козырем белорусов стала подача. Они совершили девять эйсов, тогда как соперники подали на вылет лишь трижды. Небольшое преимущество северян наблюдалось на блоке (7:5). Однако, чтобы нивелировать отставание в остальных компонентах игры, этого было мало.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владислав Бабкевич – 11 очков. У норвежцев главной ударной силой был Йонас Квален – 12 пунктов.
Напомним, что первое место в группе G и путевку на Евро-2021 выиграла команда Португалии. -0-