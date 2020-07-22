Белорусские волейбольные клубы начнут внутренний сезон в сентябре

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейбольные клубы начнут внутренние соревнования в сентябре. Такая информация содержится на официальном аккаунте ВК "Минск" в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

Сейчас идет подготовка соревновательного календаря чемпионатов Беларуси среди мужских команд, однако контуры предстоящего сезона уже обрели очертания.

9 сентября планируется провести матч на Суперкубок между минским "Строителем" и солигорским "Шахтером". Место и время проведения игры пока уточняется.

Стартовый тур чемпионата Беларуси запланирован на 19 сентября. Рассматривается возможность участия в турнире 10 команд. Это, помимо многократных чемпионов страны из Минска и Солигорска, столичный МАПИД, "Коммунальник" (Могилев), "Энергия" (Гомель), "Легион" (Обухово), "Борисов-БГУФК" и "Западный Буг" (Брест), "Марко-ВГТУ" (Витебск) и "РГУОР-2003" (Минск).-0-