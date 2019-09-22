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22 сентября 2019, 17:45

Белорусские "вольники" остались без наград на ЧМ по борьбе в Нур-Султане

Абдулрашид Садулаев. Фото из Instagram-аккаунта sadulaev_abdulrashid
Абдулрашид Садулаев. Фото из Instagram-аккаунта sadulaev_abdulrashid

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В заключительный день чемпионата мира по вольной борьбе в Нур-Султане белорусские спортсмены не смогли открыть счет наградам на данном турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственным представителем Беларуси, сохранявшим шансы на медальный успех после вчерашних предварительных поединков, стал Андрей Бекренев (61 кг), которому представилась возможность проявить себя в утешительных поединках. Андрей смог выиграть у монгола Тувшинтульги Туменбилега - 2:1, но с узбеком Аббосом Рахмоновым справиться не сумел (2:7).

Тройку призеров в категории 61 кг составили Бека Ломтадзе из Грузии, который в решающей схватке победил россиянина Магомедрасула Идрисова - 6:1. Бронзовые медали у Рахула Баласахеба Авари из Индии и Бехнама Ешаде Эгсанпура.

В весе 79 кг победу праздновал Кайл Дуглас Дейк. Серебро у азербайджанца Джабраила Гасанова. Бронзовые медали примерили Таймураз Салказанов из Словакии и россиянин Гаджи Набиев. Мурад Гайдаров закончил борьбу за медали после поражения в квалификации.

Категория 86 кг стала победной для Хассана Ализама Язаричарати. Серебро у Дипака Пуна из Индии, который отказался бороться в финале, сославшись на травму. Бронза у россиянина Артура Наифонова и Стефана Райхмута из Швейцарии. Али Шабанов в стартовом поединке был вынужден признать силу Майлса Назема Амира - 1:5.

Заключительный комплект наград в весе 97 кг распределили между собой выигравший золото Абдулрашид Садулаев из России, серебряный медалист Шариф Шарифов, а также американец Кайл Снайдер и Магомедгаджи Нуров из Северной Македонии, которые стали обладателями бронзовых медалей. Александр Гуштын завершил турнир после поражения в квалификации.

В других видах программы на чемпионате мира в Нур-Султане Ирина Курочкина (57 кг) стала единственной белоруской, выигравшей в Казахстане медаль и олимпийскую лицензию. В стартах "классиков" пропуск на Олимпиаду завоевал Николай Стадуб, завершивший турнир на 5-й позиции итогового протокола.-0-

Теги
вольная борьба Казахстан чемпионат мира
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