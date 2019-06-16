Белорусские волонтеры помогут в проведении ЧЕ по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие волонтеры по итогам II Европейских игр смогут помочь в проведении финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.

Оргкомитет Евро-2020 (российской части чемпионата Европы по футболу) и фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" подписали в Санкт-Петербурге соглашение о программе волонтерского обмена.

По итогам проведения II Европейских игр в Минске 20 лучших волонтеров отправятся в Санкт-Петербург для работы на Евро-2020. Волонтерская программа юбилейного чемпионата предусматривает работу по 22 направлениям: от аккредитации и допинг-контроля до сервисов для зрителей на стадионе.

Ранее белорусские волонтеры уже имели возможность получения опыта на крупнейших спортивных мероприятиях, в том числе на чемпионате мира по футболу FIFA в 2018 году. В свою очередь волонтеры из России прибудут в Минск для совершенствования своих навыков по разным направлениям во время II Европейских игр.

"В соответствии с соглашением мы принимаем 25 ребят из Санкт-Петербурга в Минске. Это лучшие волонтеры, и они приедут помогать нам на II Европейских играх. В следующем году на чемпионате Европы-2020 по футболу помогать в проведении турнира будут 20 наших лучших ребят. Такие обмены будут проходить и в дальнейшем, о чем говорится в меморандуме о взаимопонимании. О результатах отбора будет объявлено 3 июля", - сказала начальник управления по работе с волонтерами фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Надежда Анисовец.

Волонтерская программа II Европейских игр открылась 15 сентября 2017 года и официально закрыта 1 апреля 2019 года. За все это время волонтерами было подано 24 168 заявок из 106 стран мира. Всего во II Европейских играх примут участие 8 тыс. волонтеров, которые будут задействованы в работе 34 функциональных направлений на спортивных, неспортивных объектах и фан-зонах, и 700 человек составят функциональный резерв.-0-

Фото дирекция II Европейских игр