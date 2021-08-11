Белорусский арбитр Алексей Кульбаков будет работать на матче за Суперкубок УЕФА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Триумфаторы Лиги чемпионов футболисты лондонского "Челси" сегодня в матче за Суперкубок УЕФА сыграют в Белфасте с победителем Лиги Европы испанским "Вильярреалом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу в североирландской столице будет судить бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым, а резервным судьей назначен белорусский рефери ФИФА Алексей Кульбаков. 41-летний гомельчанин входит в элитную группу арбитров УЕФА и может приглашаться на матчи Лиги чемпионов, чемпионатов мира и Европы.

Сегодняшний поединок за континентальный Суперкубок будет 46-м за всю историю. За этот трофей традиционно сражаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом сезоне обладателем его во второй раз стала мюнхенская "Бавария", одолевшая в Будапеште испанскую "Севилью" со счетом 2:1 (в дополнительное время). Больше всех обладателем Суперкубка становились испанская "Барселона" и итальянский "Милан" - по пять раз. На один раз меньше его выигрывали мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".-0-