8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский арбитр Иван Дедюля получил удар в лицо во время матча чемпионата КХЛ ярославского "Локомотива" и финского "Йокерита", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч в Ярославле завершился победой финского клуба со счетом 3:0. В третьем периоде известный лайнсмен пытался разнять дерущихся игроков обеих команд. В одном из эпизодов, когда потасовка практически закончилась, нападающий ярославцев Артур Каюмов пытался нанести удар сопернику, но угодил в лицо Ивана Дедюли. Белорусу после матча наложили несколько швов. В прошедшем матче главными арбитрами были белорус Максим Сидоренко и Иван Фатеев из Омска, еще одним лайнсменом в Ярославле работал на матче Дмитрий Голяк.
Артур Каюмов получили 45 минут штрафа - большой и дисциплинарный до конца игры (5+20 минут) за атаку в голову соперника и 20-минутный дисциплинарный штраф за физическое воздействие на арбитра. Также игрок может подвергнуться дисквалификации после заседания спортивно-дисциплинарной комиссии.-0-
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