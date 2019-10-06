Белорусский атлет Иван Баранчик нокаутировал пуэрториканца Габриэля Брасеро

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Иван Баранчик выиграл у пуэрториканца Габриэля Брасеро на вечере бокса, который прошел в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бой проводился в первой полусредней весовой категории (до 63,5 кг) на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. С первых минут Иван Баранчик завладел инициативой и теснил своего соперника. Несколько раз пуэрториканец получал предупреждения за удар после гонга. В четвертом раунде белорус пошел в атаку и серией ударов уронил Габриэля Брасеро на настил ринга. Поединок завершился досрочно. В рамках вечера бокса Иван Баранчик также завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA.

Победа является для Ивана Баранчика 20-й в профессиональном боксе. В мае этого года белорус уступил спортсмену из Великобритании Джошу Тейлору в полуфинале турнира второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Глазго, записав на свой счет первое поражение.

Главным событием вечера бокса стал поединок за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе (72,6 кг) между казахстанским атлетом Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко. Викторию единогласным решением судей одержал Геннадий Головкин.-0-