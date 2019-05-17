17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Иван Иванков вошел в Международный зал славы спортивной гимнастики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония состоится 18 мая в Оклахома-Сити (США).

Иван Иванков дважды становился чемпионом мира в многоборье (1994 и 1997 годах), дважды - чемпионом Европы в многоборье (1994, 1996). Он также является 11-кратным призером чемпионатов мира. Вместе с Иваном Иванковым, который сейчас работает в США, в 2019 году в Зал славы включены американка Шон Джонсон, россиянка Мария Филатова и китаец Ли Сяопэн.

Среди белорусских представителей спортивной гимнастики в Международный зал славы этого вида спорта ранее также вошли Ольга Корбут, Нелли Ким, Светлана Богинская и Виталий Щербо.-0-