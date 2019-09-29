Белорусский атлет Рустам Мохаммад выиграл Гран-при на турнире по ММА в Минске

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Рустам Мохаммад (весовая категория 66 кг) выиграл Гран-при на международном турнире по смешанным единоборствам бойцовского промоушена New Fighting Generation, который прошел в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь организации Александр Абдулхаков.
Рустам Мохаммад в финале выиграл у своего оппонента из Беларуси Руслана Сагайдака на первой минуте поединка болевым приемом и стал победителем Гран-при. Обладателем временного пояса бойцовского промоушена NFG стал Абдул Сами Фаизи (77 кг) из Афганистана, который в решающей схватке одолел белоруса Евгения Кацера.
Известному белорусскому тяжеловесу Алексею Кудину должен был противостоять атлет из Франции Рашид Метлути, но поединок не состоялся. На замену Рашиду Метлути вышел украинец Евгений Бова, которого белорус одолел за 4 минуты первого раунда.
На турнире прошли 14 профессиональных рейтинговых боев по ММА. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Афганистана, Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и России.-0-