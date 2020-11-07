Белорусский атлет Сергей Заславский установил новый рекорд

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский мастер силовых видов спорта Сергей Заславский установил новый рекорд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Трехкратный рекордсмен мира и Книги рекордов Гиннесса Сергей Заславский побил мировой рекорд в отжиманиях от пола на кулаках за 60 секунд с результатом 101 раз. Это достижение белорусского атлета официально зафиксировала бригада арбитров во главе с судьей международной категории Сергеем Мацкевичем.

Мероприятие прошло на базе столичного физкультурно-оздоровительного комплекса "Уручье" в рамках спортивно-патриотического проекта "За сильную Беларусь". Его совместно проводят Белорусская ассоциация ветеранов подразделений специального назначения войск МВД "Честь" и ГУ "Первомайский ФОЦ".

Совсем недавно там же Сергей Заславский установил мировой рекорд в отжимании на кулаках за 45 секунд - 82 раза.-0-