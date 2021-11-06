Белорусский атлет Вячеслав Хоронеко установил очередной мировой рекорд

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский силач Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во время чемпионата Беларуси по гиревому спорту многократный чемпион мира и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса превысил свое же достижение в упражнении жим лежа одной рукой, подняв гирю весом 24 кг 181 раз за 170 сек. После сегодняшнего выступления 60-летний Вячеслав Хоронеко отметил, что ранее собирался значительно улучшить свой прежний рекорд, однако после перенесенного недавно коронавируса решил не форсировать события и добавил всего один подъем. По словам рекордсмена, в середине декабря он собирается выступить на традиционном турнире "Славянский кубок" в Марьиной Горке. Планируется, что в этих соревнованиях примут участие представители соседних с Беларусью стран.

На сегодняшнем национальном первенстве Вячеслав Хоронеко радовался не только за себя: три его воспитанника из ФОЦ Фрунзенского района Минска стали чемпионами в индивидуальных номинациях, а команда оказалась лучшей в гиревой эстафете.-0-