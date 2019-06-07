Белорусский баскетболист Алексей Навойчик стал бронзовым призером конкурса бросков сверху на ЧМ (U-18) в Монголии

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Алексей Навойчик стал третьим на чемпионате мира (U-18) по баскетболу 3х3 в финале индивидуального конкурса бросков сверху в Улан-Баторе (Монголия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

По итогам предварительного отбора, где состязались 20 игроков, белорус набрал третью сумму баллов и принял участие в споре за медали. "Признаюсь, сильно волновался перед финалом - очень хотел достойно представить Беларусь и всю нашу сборную, именно поэтому был настроен рисковать. Накануне наша команда, впервые попавшая на чемпионат мира 3х3, выступила не слишком удачно, поэтому хотел выиграть медаль и хоть как-то порадовать всех болельщиков и тренерский штаб. В первой попытке удалось справиться и исполнить задуманный бросок, во второй раз - решил реализовать сложную задумку при помощи ассистента. Думаю, если бы удалось осуществить эту идею, смог бы выйти в финал. И все же рад, что смог завоевать медаль для страны. Спасибо всем за поддержку", - сказал Алексей Навойчик.

Белорусы 3-7 июня впервые в истории принимали участие в чемпионате мира по баскетболу 3х3 среди команд до 18 лет.

Белорусы не вышли в четвертьфинал юниорского ЧМ по баскетболу 3х3 Белорусские баскетболисты заняли последнее место в предварительной группе С, проиграв сверстникам из Грузии - 16:21, Монголии - 15:21, Латвии - 18:19 и США - 14:21.

Баскетбол 3х3 входит в программу II Европейских игр в Минске. В турнире примут участие мужские и женские сборные, которые с 21 по 24 июня на площадке Palova Arena разыграют два комплекта наград.-0-