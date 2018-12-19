Белорусский баскетболист Артем Параховский заключил контракт с "Летувос Ритас"

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
19 декабря 2018, Ср
-7°C
Сплошная облачность EUR 2.4272
USD 2.1304
RUB 3.1726
Главное
Александр Лукашенко "Спорт - не лотерея" - Лукашенко требует обеспечить максимальную эффективность госвложений в отрасль
Президент
Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер
Общество
Опубликован проект закона о республиканском бюджете на 2019 год
Экономика
"Я так долго ждала этого звонка!" Минчанка выиграла квартиру от "Евроопт" и расплакалась от счастья!
Общество
"Дана Холдингс": в новый год - в ритме "Вальса"!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В России задержан белорус, разыскиваемый за автомошенничество
18:08 Происшествия
В Беларуси создан оргкомитет по подготовке мероприятий к 100-летию комсомола
18:05 Общество
ГАИ напоминает квадроциклистам об ответственности за езду по полям
17:48 Общество
Генсоглашение между правительством, нанимателями и профсоюзами на 2019-2021 годы подписано в Беларуси
17:39 Общество
В Минской области повысят эффективность работы антикоррупционных комиссий в исполкомах
17:36 Регионы
В минских роддомах мамам вручат подарочные наборы для малышей
17:36 Регионы
Налоговые органы усилят контроль за нелегальными таксистами накануне II Европейских игр
17:12 Регионы
Белорусский Дед Мороз рассказал, как правильно встретить Новый год
17:12 Общество
Костюмированная велопрогулка пройдет в Минске 25 декабря
17:03 Регионы
Нацбанк решил сохранить ставку рефинансирования на уровне 10%
17:00 Экономика
"Baby Cup - BSB Bank" зажигает маленькие звездочки больших побед
17:00 Спорт
Инженеров Солигорского мелиопредприятия будут судить за нарушение правил безопасности
16:43 Происшествия
Мингорисполком и облисполкомы проведут 22 декабря прямые телефонные линии
16:41 Общество
МНС пока не будет инициировать ужесточение ответственности для нелегальных таксистов
16:39 Экономика
В Беларуси 37,6% введенного в январе-ноябре жилья построено для нуждающихся
16:36 Общество
Путин одобрил проект Военной доктрины Союзного государства
16:33 Общество
Белорусский баскетболист Артем Параховский заключил контракт с "Летувос Ритас"
16:28 Спорт
Воронюк: молодежь должна знать и уважать историю своей страны
16:19 Общество
Гомельчанина объявили в межгосударственный розыск: у него около $1 млн долгов
16:08 Происшествия
Пятитомник об истории белорусской государственности увидит свет в 2019 году
16:08 Общество
Все новости
Темы
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Новый год Новый год
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Год малой родины Год малой родины
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Белорусский баскетболист Артем Параховский заключил контракт с "Летувос Ритас"

Спорт 19.12.2018 | 16:28

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центровой сборной Беларуси Артем Параховский заключил контракт с литовским баскетбольным клубом "Летувос Ритас". Такая информация размещена на официальном сайте литовского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Срок действия соглашения рассчитан до конца этого сезона. Дебютировать в новой команде белорус сможет 23 декабря в выездном поединке чемпионата Литвы против "Литкабелиса".

"Летувос Ритас" занимает четвертое место в чемпионате Литвы. На счету клуба девять побед в 13 матчах.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
баскетбол
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
﻿
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4272 BYN 2.423 BYN 2.43 BYN
USD
2.1304 BYN 2.129 BYN 2.134 BYN
RUB
3.1726 BYN 3.16 BYN 3.17 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как создаются елочные игрушки
Все видео

Фотоновости

Областной центр безопасности жизнедеятельности открыли в Могилеве
Все фото

Инфографика

Работа минского пассажирского транспорта в декабре В связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города 24 и 31 декабря: работа автобусных маршрутов № 76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э не планируется; организуется работа автобусного маршрута №134с;
Вся инфографика
Президент
Лукашенко расставил приоритеты в финансировании спорта
Лукашенко: работы Галины Волчек выделяются психологической глубиной созданных образов
БФФ предлагает открыть в разных районах Минска специализированные футбольные школы
Политика
Во время заседания МИД отмечает заметный рост интереса к Беларуси со стороны германских компаний
Ермолович: дальнейшая гармонизация налогового законодательства Беларуси и РФ требует допобсуждения
Германия поддерживает усилия Беларуси на пути вступления в ВТО
Экономика
Фото из архива Нацбанк решил сохранить ставку рефинансирования на уровне 10%
МНС пока не будет инициировать ужесточение ответственности для нелегальных таксистов
Развитие промпроизводства и ТЭК Беларуси обсудят 20 декабря на совместном заседании палат парламента
Происшествия
Фото из Telegram ГАИ Минска В Минске учебный автомобиль врезался в легковушку и вылетел с дороги
В России задержан белорус, разыскиваемый за автомошенничество
Инженеров Солигорского мелиопредприятия будут судить за нарушение правил безопасности
Общество
Фото из архива В Беларуси 37,6% введенного в январе-ноябре жилья построено для нуждающихся
В Беларуси создан оргкомитет по подготовке мероприятий к 100-летию комсомола
ГАИ напоминает квадроциклистам об ответственности за езду по полям
Регионы
Во время пресс-конференции Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще в предновогодний период посещают 6-7 тыс. туристов в день
В Минской области повысят эффективность работы антикоррупционных комиссий в исполкомах
В минских роддомах мамам вручат подарочные наборы для малышей
Технологии
10 важных советов для перехода в облако
Скоростной тоннель Илона Маска открылся в Лос-Анджелесе
Ученые предлагают использовать в сельском хозяйстве шмелей вместо дронов
Культура
Бондарь: у творческого дома продюсерского центра "Спамаш" большое будущее
Гомельский дворцово-парковый ансамбль присоединился к проекту "Карта гостя"
Премьера Гомельского молодежного театра пригласит юных зрителей в новогоднее путешествие
В мире
Фото DPA В немецком Кельне из-за бомбы эвакуировали тысячу человек
Сильнейший пожар в Бразилии уничтожил 600 домов
Рекордная смертность от огнестрельного оружия зафиксирована в США
Калейдоскоп
Фото Walt Disney Суд в США обязал браконьера ежемесячно пересматривать мультфильм про Бэмби
В Милане испекли самый большой в мире рождественский кекс
Медик рассказала, какие сладости предпочтительнее дарить детям на Новый год
Газета 7 дней
Дорожные курсанты
Легендарный «полтинник»
Анатолий Лемешенок: Учиться профессионализму – у БЕЛТА
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия