Белорусский баскетболист Артем Параховский заключил контракт с "Летувос Ритас"

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центровой сборной Беларуси Артем Параховский заключил контракт с литовским баскетбольным клубом "Летувос Ритас". Такая информация размещена на официальном сайте литовского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Срок действия соглашения рассчитан до конца этого сезона. Дебютировать в новой команде белорус сможет 23 декабря в выездном поединке чемпионата Литвы против "Литкабелиса".

"Летувос Ритас" занимает четвертое место в чемпионате Литвы. На счету клуба девять побед в 13 матчах.-0-