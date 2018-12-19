Белорусский баскетболист Артем Параховский заключил контракт с "Летувос Ритас"

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центровой сборной Беларуси Артем Параховский заключил контракт с литовским баскетбольным клубом "Летувос Ритас". Такая информация размещена на официальном сайте литовского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Срок действия соглашения рассчитан до конца этого сезона. Дебютировать в новой команде белорус сможет 23 декабря в выездном поединке чемпионата Литвы против "Литкабелиса".
"Летувос Ритас" занимает четвертое место в чемпионате Литвы. На счету клуба девять побед в 13 матчах.-0-
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