Белорусский баскетболист Никита Мещеряков перешел в питерский "Спартак"

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский баскетболист Никита Мещеряков продолжит карьеру в "Спартаке" из Санкт-Петербурга. Такая информация содержится на сайте российского клуба, сообщает БЕЛТА.
Нападающий провел последние три сезона в минских "Цмоках". В составе белорусской команды Никита Мещеряков принял участие в 68 играх чемпионата ВТБ, в его активе 334 очка (4,9 в среднем за матч), 183 подбора (2,6 за матч), 69 результативных передач (1,0 за матч) и 31 перехват (0,4).
В питерском "Спартаке" переход игрока считают одним из самых удачных трансферов межсезонья.
Контракт с белорусским нападающим рассчитан на один сезон.-0-
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