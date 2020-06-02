Белорусский баскетболист Виталий Лютыч перешел из "Цмокi-Мiнск" в "Самару"

Виталий Лютыч (справа). Фото из архива
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский баскетболист Виталий Лютыч перешел из "Цмокi-Мiнск" в российскую "Самару", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В минувшем сезоне Виталий Лютыч в составе минских "драконов" провел 16 матчей в Единой лиге ВТБ и 13 игр в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа. Ранее 28-летний форвард выступал за минский "Виталюр", литовский "Шяуляй", эстонский "Калев" из Таллина и российский "Енисей" из Красноярска. В составе "драконов" он 4 раза становился чемпионом Беларуси, вместе с "Калевом" завоевал золото эстонского первенства. Баскетболисты "Самары" в сезоне-2018/2019 стали победителями российской Суперлиги.
На прошлой неделе контракты с минскими "Цмокамi" продлили Владимир Веремеенко, Алексей Тростенецкий и Евгений Белянков.-0-