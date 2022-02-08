Белорусский биатлонист Антон Смольский показал 2-й промежуточный результат в индивидуальной гонке ОИ

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. В олимпийском биатлонном центре в Чанжцзякоу проходит мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер белорусской команды Антон Смольский, стартовавший 28-м, великолепно отработал на стрельбище, не допустив ни одного промаха и показал время 49 мин. 02,2 сек.

Дмитрий Лазовский, который ушел на дистанцию под 14-м номером, заработал 4 минуты штрафа и пока занимает 21-е место.

В гонке принимают участие еще два белорусских биатлониста - у Максима Воробья 51-я стартовая позиция, Никита Лобастов получил 73-й номер. -0-

Фото Андрея Покумейко