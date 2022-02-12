Белорусский биатлонист Антон Смольский показал 4-й предварительный результат в спринтерской гонке ОИ

12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На олимпийской биатлонной трассе в Чжанцзякоу сегодня проходит мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серебряный призер в индивидуальной гонке белорус Антон Смольский лежа отстрелялся идеально, а на стойке допустил один промах и показал четвертый промежуточный результат.

Еще один белорус Дмитрий Лазовский на "лежке" был точен, а на стойке заработал три штрафных круга.

В спринте также выступают еще два белорусских биатлониста - Никита Лобастов и Максим Воробей.

Соревнования продолжаются.-0-