Белорус Антон Смольский стал 14-м в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

Лукас Фратцшер, Сергей Семенов и Ларс Хельге Биркеланд. Фото IBU
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал 14-м в укороченной индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU, который проходит в Обертиллиахе (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус отстал от лидера гонки на 2 мин. 40,2 сек. Первое время показал украинец Сергей Семенов - 40 мин. 36,9 сек. Вторая позиция досталась немцу Лукасу Фратцшеру (отставание 50,7 сек.). Замкнул тройку лидеров норвежец Ларс Хельге Биркеланд (отставание 1 мин. 0,8 сек.).
Продолжатся соревнования сегодня женской укороченной индивидуальной гонкой.
Завершится третий этап Кубка IBU в Обертиллиахе 21 декабря.-0-