Белорусский биатлонист Антон Смольский занял 14-е место в гонке преследования ОИ

13 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский занял 14-е место в гонке преследования пекинской Олимпиады. До этого он стал серебряным призером в индивидуальной гонке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Антон Смольский

Антон Смольский

Антон Смольский

Лидер белорусской мужской команды стартовал десятым, уступая победителю спринта норвежцу Йоханнесу Бё 1 мин. 13 сек. На двух огневых рубежах при стрельбе из положения лежа Антон Смольский заработал по одному штрафному кругу, на первой стойке промахнулся еще трижды и потерял шансы побороться за место на олимпийском пьедестале почета. На последнем рубеже Смольский не закрыл еще одну мишень и в итоге финишировал на 14-й позиции с результатом 42 мин. 48,2 сек. Еще один белорус Никита Лобастов ушел на дистанцию 57-м и поднялся на 45-е место при шести штрафных кругах (45 мин. 42,0 сек.).

Никита Лобастов

Никита Лобастов

Победителем пасьюта стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе, который пробежал 12,5 км за 39 мин. 07,5 сек., не допустив ни одного промаха при четырех заходах на огневую позицию. Серебро завоевал норвежец Тарьей Бё (+28,6 сек.; 1 промах), бронзу выиграл российский спортсмен Эдуард Латыпов (+35,3 сек.; 1 промах).

Кентен Фийон Майе

Кентен Фийон Майе

В сегодняшней женской гонке преследования белорусская биатлонистка Анна Сола заняла четвертое место.

Расписание оставшихся олимпийских гонок биатлонистов:

15 февраля - мужская эстафета;

16 февраля - женская эстафета;

18 февраля - мужской масс-старт;

19 февраля - женский масс-старт.-0-

Фото НОК Беларуси