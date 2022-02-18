18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский занял 17-е место в олимпийском масс-старте. Ранее он выиграл серебро в индивидуальной гонке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На двух огневых рубежах из положения лежа Антон Смольский не закрыл по одной мишени, на первой стойке был точен, а потом заработал два штрафных круга и в итоге уступил победителю 3 мин. 07,9 сек.

Чемпионом Олимпиады сегодня стал норвежец Йоханнес Бе который преодолел 15 км за 38 мин. 14,4 сек. при четырех промахах. Это его четвертое золото пекинских Игр. Вторым финишировал шведский биатлонист Мартин Понсилуома (+40,3 сек.; 2), бронзовую медаль завоевал норвежец Ветле Кристиансен (+1 мин. 12,5 сек.; 3).-0-

Фото Андрея Покумейко