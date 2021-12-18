Белорусский биатлонист Антон Смольский занял 4-е место в гонке преследования на этапе КМ в Анси

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский занял 4-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси, став участником цветочной церемонии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Отставание от победителя составило 32,8 сек. (1 промах). Выиграл гонку французский биатлонист Кентен Фийон Майе, пробежавший 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами за 30 мин. 58,3 сек. (0 промахов). Второе место занял Эдуард Латыпов из России - отставание 16,1 сек. (2 промаха). Бронза у Ветле Шостада Кристиансена из Норвегии - отставание 16,2 сек. (0 промахов).
Что касается остальных белорусов, то Максим Воробей - 31-й (отставание 3 мин. 14,7 сек., 1 промах), Дмитрий Лазовский - 34-й ( отставание 3 мин. 28,7 сек., 5 промахов), Никита Лобастов - 41-й ( отставание 3 мин. 52,6 сек.), Роман Елетнов - 54-й (отставание 5 мин. 26,2 сек., 5 промахов).-0-