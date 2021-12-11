Белорусский биатлонист Антон Смольский занял 6-е место в гонке преследования на этапе КМ

Фото из архива

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский занял 6-е место в гонке преследования на 3-м этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодняшний пасьют Антон Смольский начал третьим и на финише дистанции протяженностью 12,5 км уступил победителю 41,8 сек., допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Лучшими в сегодняшней гонке преследования стали французские биатлонисты. Победил Кентен Фийон Майе, показавший результат 33 мин. 52 сек. при одном промахе на стрельбище. Вторым финишировал Эмильен Жаклен (+32,1 сек.; 1 промах). Третье место занял шведский спортсмен Себастьян Самуэльссон (+38,2 сек.; 2). Остальные белорусские биатлонисты заняли такие итоговые позиции: 31 - Дмитрий Лазовский (+2 мин. 31,7 сек.; 1), 37 - Роман Елетнов (+2 мин. 43,2 сек.; 4), 51 - Сергей Бочарников (+4 мин. 32,1 сек.; 4). Белоруска Анна Сола накануне стала победительницей женского спринта на 7,5 км. На старте нового сезона это ее второй успех в спринтерских гонках: на предыдущем кубковом этапе в шведском Эстерсунде она заняла третье место. Сегодня Анна Сола вместе с Ириной Лещенко, Ириной Кручинкиной и Еленой Кручинкиной выйдут на старт эстафетной гонки 4х6 км. На кубковом этапе в шведском Эстерсунде белорусская эстафетная команда стала серебряным призером, уступив только биатлонисткам Франции. Этап в Хохфильцене завершится завтра: сначала состоится мужская эстафета 4х7,5 км, а затем пройдет женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!