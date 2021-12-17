Белорусский биатлонист Антон Смольский занял шестое место на этапе КМ во Франции

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский занял шестое место в спринте и стал участником цветочной церемонии на четвертом этапе Кубка мира в Анси (Франция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Атлет, которому накануне исполнилось 25 лет, уступил победителю гонки на финише 26,5 сек. (0 промахов). Золото на дистанции 10 км с двумя огневыми рубежами выиграл норвежский спортсмен Йоханнес Бё - 23 мин. 30,3 сек. (0 промахов).

Вторая позиция у россиянина Эдуарда Латыпова (отставание 7,2 сек., 0 промахов). Бронза у еще одного представителя Норвегии Филипа Фьельда Андерсена (отставание 18,2 сек., 0 промахов).

Что касается остальных белорусов, то Дмитрий Лазовский - 19-й (отставание 1 мин. 06,4 сек., 0 промахов), Никита Лобастов - 27-й (отставание 1 мин. 20,0 сек., 0 промахов), Роман Елетнов - 37-й (отставание 1 мин. 47,1 сек., 3 промаха), Максим Воробей - 54-й (отставание 2 мин. 07,5 сек., 3 промаха). Все они станут участниками гонки преследования. -0-